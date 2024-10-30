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O gurur verici anlar ise saniye saniye kaydedildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle MEB AKUB’un Arif Kevenoğlu, Serkan Karademir ve Mustafa Bulduk’tan oluşan su altı ekibi, Marmara Denizi derinliklerine dalarak Türk bayrağı açtı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gönüllü öğretmenlerden kurulan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi MEB AKUB, cumhuriyetin 101. yılında anlamlı bir dalış gerçekleştirdi.

Bursa’da arama kurtarma gönüllüsü öğretmenler, Marmara Denizi derinliklerine dalarak Türk bayrağı açtı. İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

47 yıl hapis cezası vardı Mardin'de yakalandı

47 yıl hapis cezası vardı Mardin'de yakalandı

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