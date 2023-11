Tahmini Okuma Süresi: dakika

Öğretmenler günü Bursa'da ve tüm yurtta törenlerle kutlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri Bursa'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, çelenk sunumunun ardından ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerin kabirlerine ziyarette bulundu.BURSA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri, İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda gerçekleştirilen programa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Protokolünün yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrenci ile çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, görevlerini layığıyla tamamlayarak emekli olan öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diledi.

Öğretmenliğin genç dimağları hayata hazırlamak olduğunu kaydeden Demirtaş, "Onlara ilmek ilmek saygıyı, sevgiyi, iyiliği ve güzelliği nasip etmektir. Öğretmenlik yol göstermektir, istikamet belirlemektir. Tüm benzetmelerin kifayetsiz sözlerin tıkanması kucak kucak şükran ifadesidir öğretmenlik. Velhasıl her yılın 24 Kasım'da gözlerinize sevinç, huzur ve gururdan oluşan bir damla gözyaşını doldurmaktır. Değerli öğretmenlerim Cumhuriyet'in 2. yüzyılını karşıladığımız Türkiye 100 yılı vizyonu hedeflerimizi hayata geçirmeye başladığımız günleri hep birlikte yaşıyoruz. Hiç kuşkusuz bu anlamlı dönemin de başrolünde sizler bulunuyorsunuz. Milletimizin kutlu medeniyet yürüyüşünde istikbalin parlayan yıldızı olmasını hep birlikte sağlayacağız. Türkiye güçlü bir hayata geçirecek nesli layıkıyla yetiştireceğiz. O sebeple evlatlarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmalıyız. Bunu gerçekleştirirken onları kendi milli ve manevi değerlerimizle ihya ve inşa etmeliyiz. Tarihini, kültürünü, medeniyetini tanıyan bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Ahlakı, doğruluğu ve dürüstlüğü şiar edinmesini sağlamalıyız. İnsana her koşulda doğru olmayı, iyinin, güzelin ve hakikatin yanında saf tutmayı öğretmeliyiz. Kıymetli öğretmenlerim, geçmişte sizlerin gönlüne giren, hayatınıza dokunan rol model olan öğretmenleriniz olduğu gibi sizler de bugün aynı yaklaşımı öğrencilerimize sergilemelisiniz. Zira küçük bir dokunuş bir insanın hayatını baştan ayağa değiştirmektedir. Öte yandan öğrencilerinizi kendi öz evlatlarınızdan ayırmamalısınız. Kaybedilecek tek bir fert yoktur. Şiarlarına uygun olarak var gücümüzle çalışmalıyız. Her bir öğrencinin kendini gerçekleştirmesi adına onun kabiliyetini ortaya çıkarmak uğruna, gecemizi gündüzümüze katmalıyız. Onların sigara, uyuşturucu, alkol gibi kötü alışkanlıklara müptela olmamaları için aileleriyle iş birliğini en üst düzeyde tutmalı iletişimi asla kesmemelisiniz" diye konuştu.

Kendisinin de üniversiteyi bitirdikten sonra bir yıl ücretli öğretmenlik yaptığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sizinle ilgili empati yapabilmesi için özellikle öğretmenlerimizle alakalı empati yapabilmesi için birilerinin bir yıl da olsa öğretmenlik yapması lazım. Şubat tatili, üç ay yaz tatili, hafta sonu tatili gibi kısıtlamalarla her ne kadar mesleği küçültme, mesleğin kolay olduğunu, birileri yansıtmaya çalışsa da vallahi çok zor bir mesleği icra ediyorsunuz. O yönüyle de az önce kıymetli Millî Eğitim Müdürümüzün dediği gibi eli öpülesi öğretmenleri bu manada yâd etmek, ölenleri rahmetle anmak, hayatta olanlara hiçbir zaman saygıda kusur etmemek bana göre her bir bireyin borcudur, vazifesidir. Ben şu an seksenli yaşlara varmış, yetmişli yaşların üzerinde olan öğretmenlerimi gördüğümde belki bazılarını okul yıllarındayken kızıyordum ama şu an onları açıkçası saygıda hiç kusur etmiyorum. Önümü iliklemeden asla konuşmuyorum. Ve onların ne kadar değerli ve kıymetli insanlar olduğunu çok daha fazla merak etmeye çalışıyorum." dedi.

Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, Bursa'da yaklaşık 2 bin eğitim yöneticimiz ve 40 bin öğretmenle bu bilinçle çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Program Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinin hazırladığı "Bir El Uzandı Ömrüme...Öğretmenin eli..." öğretmenler günü Oratoryosu ile sona erdi.

Programda Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi tarafından öğretmenler gününe özel resim sergisi düzenlendi. Vali Mahmut Demirtaş, program bitiminde emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri kutladı.