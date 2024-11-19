Bursa Teleferik A.Ş, 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmenler ve yanlarında gelecek bir öğrenci için tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş teleferik hizmeti sunacak.BURSA (İGFA) - Bursa Teleferik AŞ'nin hizmetine ilişkin açıklama duyurusu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden geldi.

Bursa'da okul dışı öğrenme ortamlarının çeşitlendiğini duyuran İl Milli Eğitim Müdürü, Teleferik AŞ tarafından 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmenler ve yanlarında gelecek bir öğrenci için tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş teleferik hizmet sunacağını açıkladı.

Geçen yıl sadece bir gün olarak sunulan özel hizmetin, bir haftaya çıkarıldığı belirten Müdürlük, bir öğrencinin tek seferlik ücretsiz gidiş-dönüş teleferik hizmetinden faydalanacağını, böylelikle öğrenciler için yeni öğrenme imkânları ve beceri geliştirme ortamları fırsatı sunulmuş olacağını söyledi.

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Müdürlük, öğretmenlerin hizmetten faydalanabilmesi için kimliklerini ibraz etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: igf