Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ ekipleri, Gemlik’te mahalle mahalle, kahvehane kahvehane gezerek, orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunuyor.İLKER TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Bursa’da orman yangınlarını önlemek için yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ormanları her türlü tehlikeden korumak için 7 gün 24 saat koruma ve bilgilendirme çalışması yapan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin s on durağı Gemlik oldu.

Gemlik ilçesindeki kırsal mahalleleri tek tek gezen ekipler, sonbahar nedeniyle yapılacak tarla ve bahçe temizliğinin orman yangınları açısından risk yaşadığı analatılırken, toprak kalitesi ve canlılara zararları ile hukuki yönleri hakkında da çiftçiler bilgilendirildi.