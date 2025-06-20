Bursa’nın sevilen isimlerinden ve örnek vatandaşlarından Onur Çetin, karne heyecanı yaşayan çocukları mutlu etmek için anlamlı bir sürprize imza attı. Çetin, yaz tatiline giren miniklere karne hediyesi olarak pamuk şeker dağıttı.YolcuTV Haber / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında “Örnek Vatandaş” seçilen Beyceli Onur Çetin, toplumsal dayanışma ve iyilik hareketiyle bir kez daha gönülleri fethetti.

Bursa’nın sevilen isimlerinden ve örnek vatandaşlarından Onur Çetin, karne heyecanı yaşayan çocukları mutlu etmek için anlamlı bir sürprize imza attı. Çetin, yaz tatiline giren miniklere karne hediyesi olarak pamuk şeker dağıttı.

Sırameşeler Mahalle Muhtarlığı'nın katkılarıyla çocuklara pamuk şeker ikram eden Onur Çetin, "Çocukların yüzündeki gülümseme her şeye değer. Küçük bir tatlı, büyük bir mutluluğa dönüşebiliyor. Yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapmalarını istedim" dedi. Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz, Örnek Vatandaş Onur Çetin'in anlamlı projelere imza attığına dikkat çekerek, kendisine destek vermekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını vurguladı.

Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan bu jest, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Aileler, çocuklarını sevindiren bu güzel düşünce için Onur Çetin’e teşekkür etti.

Çetin, bu tür sosyal etkinliklerin toplumda dayanışma ve sevgi bağlarını güçlendirdiğini belirterek, çocuklar için benzer sürprizlerin devam edeceğini müjdeledi.