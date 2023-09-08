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Bursa olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir gibi çeşitli illerden profesyonel sporcularında katılacağı şampiyona sokak disiplini branşında gerçekleşecek.

Potanın Tarzanları Büyükçekmece'ye mağlup oldu

Potanın Tarzanları Büyükçekmece'ye mağlup oldu

OsmangaziBelediyesitarafından açılan Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk kaykay parkında 2 gün boyunca görsel şölen yaşanacak. BURSA (İGFA) - Sukaypark Tesisleri’nde 800 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen Türkiye’nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkı Bursa Kaykay Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

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