Bursa'da küçükkbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve bilinçli hayvancılık yapılmasına katkı sağlayacak eğitimler sürüyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Bursa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Osmangazi İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde düzenlenen Sürü Yönetimi eğitiminde sona gelindi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim ve zooteknistler tarafından verilen ve 104 saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa hayvancılığının büyümeye devam ettiğini belirtti.

İl Müdürü Hamit Aygül, "Türkiye`de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin özel bir yeri vardır. Bursa da küçükbaş hayvancılıkta büyümeye devam ediyor. Toplam küçükbaş hayvan varlığımız 400 bin civarındayken bu rakam 596 bine ulaştı. Bu rakamlar ilimiz için küpelemeye ve aşılamaya dayanan net rakamlar. Büyükbaş hayvan varlığımızda da yüzde 15 oranında bir büyüme söz konusu. İl Müdürlüğümüzce küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için düzenlenen eğitimler devam edecek" diye konuştu.

Eğitimde kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ve keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konuları anlatılırken, kursu başarıyla bitiren 25 kursiyere sertifikaları törenle takdim edildi.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nde düzenlenen törende sertifikaları Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile birlikte Osmangazi İlçe Halk Eğitim Müdürü Mehmet Köse, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İhsan Yıldırım Oran, Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna ve Eğitmenler Kübra Benan Yılmaz, Halim Sağlam ve Ali Ülker tarafından verildi.