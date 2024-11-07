Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında anma töreni düzenleyecek.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye’nin bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde 10 Kasım Pazar günü saat 09.00’da düzenlenecek anma programına Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, protokol üyeleri, belediye personeli ve Osmangazililer katılacak.



Anma töreninde, göndere çekilen bayraklar yarıya indirilecek. Başkan Aydın ile protokol üyeleri Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla tüm yurtta olduğu gibi Osmangazi’de de hayat duracak.

Osmangazi Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında 10 Kasım Pazar günü saat 19.00’da ‘86 Yıldır Sönmeyen Işık: Atatürk’ü An(La)Mak’ adlı anlatılı gösteri etkinliği düzenleyecek. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Atatürk Araştırmacısı, Akademisyen Yazar Dr. Onur Uzer tarafından yapılacak müzikal sunum ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk hem anılacak hem de anlamaya çalışılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tüm Atatürk sevdalılarını 10 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anma törenine davet etti.