Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen Türkiye Otokros Şampiyonası’nın birinci ayağı, iki gün boyunca adrenalin tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa’da sporun her branşının yapılabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, otokros tutkunlarını Bursa’da buluşturdu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda BOSSEK tarafından gerçekleştirilen Türkiye Otokros Şampiyonası’nın birinci ayağı, 10-11 Ağustos tarihlerinde Demirtaş eski Katı Atık Alanı’nda düzenlendi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 53 sporcu, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan parkurda nefes kesen görüntülere imza attı. 5 ayrı kategoride ve 3 ayrı yarıştan oluşan organizasyonda, sporcular tozu dumana katarken, izleyiciler de keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Otokros Şampiyonası’nı izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, profesyonel pilot eşliğinde otokros aracıyla pistte tur attı. Temmuz ayında hazırlanmaya başlanan ve 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan parkurda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, yarışa katılarak performans sergileyen sürücülere de başarılar diledi.

Oto sporlarıyla ilgili birçok ulusal ve uluslararası yarışmayı kente getireceklerini belirten Başkan Bozbey, “Bu alan daha öncen atıl bir vaziyetteydi. Spor maksatlı değerlendirilmesi son derece güzel oldu. Heyecan dolu bir yarış izledik. Önümüzdeki günlerde Bursa turizmine katkı sunacak yarışları yine bu alanda göreceğiz. Başladık, devam ediyoruz” dedi.

BOSSEK Başkanı Mete Pala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Zorlu yarışların ardından dereceye giren pilotlara, Başkan Mustafa Bozbey tarafından kupaları teslim edildi.