Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki özel öğretim okullarında yürütülen çalışmalar kapsamında fırsatları ve potansiyelini ortaya koymak ve Bursa'daki özel öğretimin tüm bileşenlerini bir araya getirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Okullar Daire Başkanı Turan Şahin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, özel öğretim okul ve kurslarının yöneticileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin idarecileri, ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversitelerden akademisyenler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen program Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Bursa'da özel okullardaki öğrenci, öğretmen ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere" başlığıyla düzenlenen Bursa Özel Öğretim Çalıştayı, 120 katılımcı ile 5 oturumda gerçekleştirildi.

Bursa Özel Öğretim Çalıştayının açılışında konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç konuşmasında, Bursa'da eğitimi tüm kademeleriyle ele aldığımız çalıştayları 8'inci ve son toplantı olan özel öğretim alanı ile tamamladıklarını belirterek, "Özel öğretim kurumlarımız devletimizin eğitim alanındaki görevinin bir kısmını alarak özellikle eğitim alanında yük olmaktan ziyade yük almaya, özellikle odaklanmış eğitim kurumlarımız. Bursa'da da özel öğretim kurumlarımızın büyük bir yekûn teşkil ettiğini görüyoruz. Yaklaşık olarak eğitim kurumlarımızda eğitim gören öğrencilerimizin yüzde 10'u civarında öğrencimiz özel öğretim kurumlarımızda eğitim alıyor. Özel öğretim kurumlarımız bu anlamda Bursa özelinde gerçekten önemli bir yer teşkil ediyor. Millî Eğitim Bakanlığımızın özel öğretim kurumlarıyla olan ilgisinde onlara destek olacak nitelikte çalışmalar yaptığına şahit oluyoruz. Biz de Bursa'da bu çalıştayla özel öğretim kurumlarımızda uygulanan eğitim çalışmaları konusunda özellikle sektör içerisinde yer alan özel öğretim kurumlarımızın hem yöneticiler hem de orada görev alan eğitim görevlilerimizin fikirlerine başvurarak önümüze bakarak bir yol haritası belirlemek ve bu konuda Bakanlığımızdan beklentilerimizi yapılması gereken yeni düzenlemeler konusunda sizlerin fikirlerini alarak bunları bir raporlamaya bağlayarak Bakanlığımıza ulaştıracağız. Bu anlamda önümüzdeki süreçte özel öğretim kurumlarımızla ilgili yapılacak yeni düzenlemelerde bize bir yol haritası göstermiş olacak. Bu çalıştayların düzenlenmesinde emeği geçen başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere yer konusunda bize destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve şimdiye kadar bu çalıştaylara katılarak görüşlerini bizimle paylaşan ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini de bizlere ulaştıran tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

MEB Okullar Daire Başkanı Turan Şahin ise, çalıştayda elde edilecek verilerin Bakanlık olarak yapacağımız çalışmalara yol gösterici, ışık tutucu doneler vereceğini kaydetti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, şehrin eğitime yüzü dönük, eğitimle işi olan bir şekilde eğitime katkı sunabilen, eğitim için değer üretebilen bütün paydaşlarımızın eğitim sisteminin içerisinde ve dışarısında olan bütün bireylerin ve kurumların katılmasıyla elde etmiş olduğumuz büyük bir çalışmayı bugün sona erdirdiklerine dikkati çekti. Önümüzdeki zaman içerisinde Bursa'da yapmaya çalıştığımız çalışmalar bir başlangıç noktası olacak ve çalıştayda elde edilmiş olan sonuçlarla birlikte bir Bursa profili ortaya çıkaracaklarını belirten Alireisoğlu, "Yaklaşık bin 500 kişi bu masalarda çalışarak emek sarf etti. Paydaşlarımızın, katılımcılarımızın, fikir, düşünce ve kanaatlerini aldık. Ben bu anlamda bu çalıştayın bundan sonraki çalışmalar için hepimize yol göstermesini ümit ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ve okul müdürlerimize de özellikle buradaki birliktelik, güç ve kuvvetin okullarımız için bir araya gelmesini de çoğaltılmasını, örneklenmesini önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bursa'da 262'si okul öncesi kurum, 93 ilkokul, 101 ortaokul ve 148 lise olmak üzere toplam 604 özel okulumuz bulunuyor. Bu okullarımız toplam 6.510 derslikte, 71.054 öğrenci ve 7.557 öğretmen ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ediyor. 121 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezimiz, 145 özel motorlu taşıtlar ve sürücü kursu, 64 özel yurt, 121 özel öğretim kursları olmak üzere toplam 753 özel kursumuzda bugün burada temsil ediliyor. Bu vesileyle son çalıştığımız olan Bursa Özel Öğretim Çalıştayımızda yaptığımız çalışmalarda bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına, Bursa Uludağ Üniversitesine, Bursa Teknik Üniversitesine, Mudanya Üniversitesine, Türkiye Özel Okullar Derneğine, Özel Anaokulları Derneğine, özel okullardaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimiz ile resmi okullardaki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.