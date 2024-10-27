Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından özel eğitim meslek okullarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak yürütülen ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan "Dijital İz'imin Farkındayım" projesi kapsamında organize edilen etkinlikler tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD), Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi’nin (BİKO) paydaşları arasında yer aldığı projede, öğrencilerin dijital dünyada daha güçlü bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında ayrıca iş hayatına geçiş ve istihdam süreçlerine ilişkin farkındalık programları da gerçekleştirildi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, projenin tüm aşamalarını büyük bir ilgi ve heyecanla takip ettiğini ifade ederek, “Günümüz dünyasında öğrencilerimizin dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, aynı zamanda bizim de sorumluluklarımız arasındadır. TÜBİTAK’ın desteği, paydaşlarımızın çok kıymetli katkılarıyla hayata geçirilen ‘Dijital İz'imin Farkındayım’ projesi, odağına insanı almış olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında da her sınıf seviyesindeki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimize yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Proje kapsamında yürütülen etkinliklerle özel gençlerimiz dijital güvenlik konusunda özel bir programa dahil olmuşlar ve bu alandaki farkındalıklarını güçlendirmişlerdir. Teknik faydasının yanı sıra sosyal anlamda da bir bütünleşmeye vesile olan bu çalışmaya emek veren mesai arkadaşlarıma ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Söz konusu proje kapsamında elde edilecek sonuçlar, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek için etkili stratejilerin belirlenmesine katkıda bulunarak bu alandaki bilinç ve farkındalık düzeyini artıracak.