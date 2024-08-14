Bursa’nın otopark sorunu devam ederken, yol kenarlarına park eden araçlar acil durumlarda ambulans ve itfaiye geçişlerine engel oluyor.BURSA (İGFA) - Araç nüfusunun insan nüfusuna oranla en yoğun olduğu şehir olan Bursa’da otopark problemi artarak devam ediyor.

Başta Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım gibi merkez ilçeleri oldukça etkileyen otopark sorunu son zamanlarda diğer ilçelere de sıçramaya başladı.

Özellikle dar sokak ve caddelerda yol kenarlarına park eden araçlar, acil durumlarda sorun yaratmaya başladı.

Kaza, yangın ve hastalık gibi durumlarda ambulans ve itfaiye geçişlerine engel olan araçların, yol kenarlarına park etmesinin engellenmesi talep ediliyor.

Öte yandan araçlarını park edecek otopark bulamayan vatandaşlar da bu talebe isyan ediyor.

Bursalılar, şehrin en büyük sorunlarından biri haline gelen otopark probleminin bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.