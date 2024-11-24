Bursa'da İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 2. Lig 2. Grupta 10. Hafta müsabakaları kapsamında konuk ettiği Çaycuma Spor Kulübünü 3-1 mağlup etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu erkekler 2. Lig 2. Grupta mücadele eden İnegöl Belediye Spor Kulübü, ligin 10’uncu haftasında bugün Zonguldak temsilcisi Çaycuma Spor Kulübünü konuk etti. İnegöl Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmada temsilcimiz 3-1’lik skorla galibiyete uzandı.

Müsabakada İnegöl Belediyespor ilk seti 18-25 kaybetti. Geriye düşmesine rağmen oyun konsantrasyonunu kaybetmeyen temsilcimiz, ikinci seti 15.21 kazanmayı bilerek skoru eşitledi 1-1. Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan turuncu lacivertliler, rakiplerine geçit vermeyerek 25-19’luk skorla seti tamamlayıp 2-1 öne geçti. Son sette ise İnegöl Belediyespor sürprize izin vermeyip 25-21 ile seti galip tamamlayarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İnegöl Belediyespor ligde 10’uncu hafta sonunda 9 puanla 9’uncu sırada yer aldı.