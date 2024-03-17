Bursa’da daha sağlıklı bir gelecek için yenilenebilir enerji yatırımlarına sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi binası çatısını güneş panelleri ile donatıyor. Merinos Fabrikası yıllar sonra yeniden Bursa’ya enerji verecek.BURSA (İGFA) - İklim değişikliği ile mücadele kapsamında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi projelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önce birçok alana güneş enerjisi sistemleri kurarak adeta enerji santraline dönüştüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin çatısını güneş panelleriyle donatıyor.

İmalatlarının yüzde 80 oranında bitirildiği tesisin kalan imalatları da tamamlandığında 3.15 MW üretim gücünde olurken yılda yaklaşık 2 bin 200 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 5 milyon 226 bin KW elektrik üretimi yapması öngörülüyor.

Güneş panelleri sayesinde üretilecek enerji, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin tüketim ihtiyacının tamamını karşılayacak olup, tüketimden kalan elektrik enerjisiyle Reşat Oyal Kültür Parkı, Hüdavendigar Kent parkı, Millet Bahçesi, Botanik Park ve İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı aydınlatmalarının elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Ayrıca üretilen yenilenebilir enerji sayesinde yılda yaklaşık 9.000 Ton/yıl sera gazı emisyonu salınımı önlenmiş olacak. Böylelikle bir dönem şehre istihdam ve sosyal katkının yanı sıra barındırdığı jeneratörler vasıtasıyla şehrin elektrik ihtiyacını da karşılayan Merinos Fabrikası, aynı yerinde yıllar sonra yeniden kendi elektriğini kendisi üreterek şehre katkı sağlamaya devam edecek.