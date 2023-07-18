Artan sıcaklıklarla birlikte, çeşit çeşit meyve ve sebze pazarlarda yerini aldı. Tezgahlar cıvıl cıvıl görünüyor. Peki sebze ve meyveler göze hitap ettiği gibi cebe de hitap ediyor mu? Üretici ve tüketici, pazar fiyatları hakkında ne düşünüyor?Esmanur GÜLBAHAR - Onur POLAT / Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Birçok ürüne peşi sıra gelen zamlar vatandaşın ve esnafın cebini de iyice yordu.

Çarşı ve pazardaki fiyatları inceleyen Herkes Duysun ekibine konuşan sebze ve meyve satıcısı esnaf, fiyatlardan memnun olmadıklarını, insanların alım gücünün düştüğünü belirterek, "Müşteri 10 liralık bir çeşitten alıyor, 10 liralık başka bir çeşitten az az alıyor. Domates alan salatalık alamıyor, salatalık alan patlıcan alamıyor" yorumunda bulundu.

Pazarda kavun satan bir vatandaş ise, kavunun kilosunun şu an pazarlarda 10 lira olduğunu anımsatarak, "İki hafta öncesine göre fiyatlarda yükselme var. Çiftçiden alsan da yine bir yükselme oluyor fiyatlarda. Vatandaş zorlanıyor. Yaz geldi sıcaklar bastırdı ama fiyatlarda düşüş olmadı, vatandaş pazarlardan pek bir şey alamıyor" diyerek gidişitaan dert yandı.

https://youtu.be/HStZQb7o7GA