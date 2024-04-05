Enflasyon ve hayat pahalılığından herkes gibi pazar esnafı da nasibini alıyor. Emekli maaşları ve enflasyon ise Bursa pazarlarının ana gündem maddeleri.Esmanur GÜLBAHAR / M. Taha ÇELİKBAŞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun mikrofonuna konuşan pazar esnafı, müşterilerin çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğunu ve bu emekli maaşı ile zor geçinen emeklinin istediği gibi alışveriş yapamadığını belirtti.

ESNAF İÇİN ARTIK BAYRAM DA KURU GÜRÜLTÜ

Halkın daha fazla düşünülmesi gerektiğini kaydeden pazar esnafı, “Gelen de giden de hep aynı, olan halka oluyor. Fiyat oynuyor. Arada ihracatçılar var, komisyon var. Gelen herkes kendi cebini düşünüyor. Açlıktan, sefaletten ölmüş mü? Düşünen yok. Esnaf olarak rahatsızız. Bayram kuru gürültü. Millet ürün almaya korkuyor. Halk eziliyor.” şeklinde konuştu.

EMEKLİ YOKSA PAZAR ESNAFI YOK

Herkes Duysun mikrofonuna konuşan bir diğer pazar esnafı ise siyasi aktörlere mesaj iletti. Emeklinin, pazar esnafı için çok önemli olduğunu söyleyen esnaf şu ifadeleri kullandı:

“Fiyatlar yükselmiyor, havalar ısındı. Seçimlerden sonra fiyatlar ucuzladı. Marul otuz liraydı, yirmi beş liraya düştü. Mandalina elli liraydı, otuz liraya düştü. Kırk-elli liralık portakallar otuz liraya düştü. Çilek yüz liraydı, şimdi yetmiş liraya düştü. Buradan siyasi liderlere bir mesajım var: Emekliye hemen zam yapsınlar. Pazara gelen zaten emekli olan müşteri, onlar gelmezse bizim işimiz olmuyor. Emekliye ne kadar zam yaparlarsa bizim için o kadar iyi. Teyzeler geliyor, cüzdanlarını gösteriyor ve paramız yok diyorlar.”

“EMEKLİLER AÇ, EMEKLİLER AĞLIYOR”

Pazarda alışveriş yapan müşteriler ise “Kabaklara bakıyoruz, kabaklar yumuşak artık bitmiş ama on beş lira, ne yapalım? En ucuzuna gitmeye çalışıyoruz. Emeklinin maaşı yetmiyor. Emekliler aç. Hiç idare edemiyoruz. Kira bile en kötü yerlerde olmuş 10 bin lira. Millet ağlıyor, emekliler ağlıyor.” diyerek ekonomiye tepki gösterdi.