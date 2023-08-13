Bursa'da yüzlerce kişi yılın en etkileyici Perseid (Perse) gök taşı yağmurunu izlemek için Mudanya ilçesinin Kapanca Limanı'nda toplandı.BURSA (İGFA)- Perseid (Perse) meteor yağmurunun en yoğun olduğu gün 12-13 Ağustos tarihlerinde gökyüzünde saatte 60 ile 100 adet meteor izlerinin görsel şöleni Mudanya'da ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı Kapanca Limanı'nda yaşandı.

Astronomi tutkunları teleskop ve çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkarırken, doğa ile iç içe olmanın şansını yakaladı. Kahraman takım yıldızı yönünden saçılan göktaşı yağmuruna şahitlik eden astronomi meraklılarına Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da eşiyle birlikte katılarak eşlik etti.

Mudanya Belediyesi'nin desteği Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü ile Tirilye Kültür Turizm Dayanışma Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleşecek Kapanca'daki etkinlik kapsamında saat 23.00 ile 00.30 saatleri arasında teleskop ile Satürn ve Jüpiter gözlemi yapılan astronomi meraklıları, sabah saat 05.00'e kadar da meteor yağmuru gözlemi gerçekleştirdi.