Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla hazırladığı programlarla 11 ayın sultanını, Yıldırım’da ve kardeş şehir Malatya Yeşilyurt’ta ayın ruhuna uygun şekilde yaşatacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, af ve mağfiret ayı Ramazan Şerif’i bu yıl da çeşitli etkinliklerle idrak edecek.

Ramazan ayı boyunca etkinlikler hem Yıldırım’da hem de kardeş şehir Malatya Yeşilyurt’ta gerçekleşecek. ‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla önemli konukları vatandaşla buluşturacak olan Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde Dursun Ali Erzincanlı, Merve Gülcemal, Sertaç Abi, Mehmet Emin Ay, Hayati İnanç, Ahmet Bulut, Hüseyin Goncagül’ü misafir edecek ve birbirinden güzel geleneksel ramazan etkinlikleri ile minikleri eğlendirecek. Yine Ramazan ayı boyunca İlahiyatçı-Yazar Erkan Aydın ile Bursa’da İftar programı canlı yayın ile Ülke TV’de izleyiciyle buluşacak. Ayrıca konteyner kent çalışmaları devam eden Yeşilyurt’ta çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, bölgede kurduğu etkinlik çadırında Nurullah Genç, Abdullah Yıldız, Ali Nuri Türkoğlu, Hasan Dursun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Beytullah Özdemir, İsmail Hakkı Ürün, Murat Belet, Hüseyin Goncagül ve ekibi, Hacivat Karagöz ile Yarışma, Ramazan Dede, Kuran’ı Kerim Tilaveti programları ile vatandaşlara ve çocuklara özel pek çok program düzenleyecek.

RAMAZAN’A ÖZEL SOSYAL DESTEK

Yıldırım Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan’da hem ilçedeki hem de afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımından sıcak yemeğe kadar her şeyi düşündü. Yıldırım Belediyesi, binlerce ihtiyaç sahibi aileye ve 250 çölyak hastası vatandaşa da çölyak erzak kolisi dağıtırken Hatay’ın Hassa ilçesine de bin 500 gıda kolisi ulaştıracak. Yıldırım’da her gün 700 kişilik sıcak yemek dağıtacak olan Yıldırım Belediyesi yine Malatya Yeşilyurt’ta günlük bin depremzedeye iftar ve sahur verecek.