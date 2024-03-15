Dünya Matematik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü iş birliğinde düzenlenen "Matematik Seferberliği" temalı Resfebe Yarışmasının Ödül Töreni, Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Törene İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cafer Çiftçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Naci Cangül, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Soner Can, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmanın ödül töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, matematikle bir çocuk heyecanıyla buluşuyorsa, sevinciyle buluşuyorsa başarılı olur ve tüm engelleri aşar. Biz eğitimciler olarak buna inanıyoruz. Bugün buradan inanıyorum ki Ali Kuşçular, Kadızade-i Rumiler ve ileride biyografisinin başlangıcını elde edecek olan güçlü biyografiler, matematikçiler ve bilim insanları çıkacak. Bursa Uludağ Üniversitemiz ile el ele vererek yaptığımız bu güzel çalışmada bulunmuş olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle güçlü bir organizasyonlu programı da ancak üniversitemizin gayreti, çalışkanlığı, fedakarlığıyla yapabilirdik. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Ferudun Yılmaz olmak üzere emeği geçen akademisyenlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Programda, Prof. Dr. İsmail Naci Cangül "Oyun ve Matematik" konulu sunum gerçekleştirdi.

Tören sonrası dereceye giren çalışmaların sergilendiği sergi alanındaki çalışmaları inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye vererek tebrik etti.