Bursa’da dün akşam başlayan sağanak yağışın, sabah saatlerinde etkisini artırması günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Pek çok kişi aşırı yağış sebebiyle mağduriyet yaşadı.BURSA (İGFA) - Dün gece saatlerinde Bursa genelinde başlayan ve sabah itibari ile şiddetini artıran sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

İşe ve okula gidiş saatlerinde yağmurun etkisini artırması ile yollarda yoğun trafik oluştu. Aşırı yağış sebebiyle birçok kaza meydana geldi.

Öte yandan Bursa-Mudanya Yolu ile Ankara ve İzmir Yolu başta olmak üzere pek çok caddede oluşan yoğun trafik, işe ve okula geç kalmaları da beraberinde getirdi.

Ayrıca şiddetli yağış sebebiyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildi.

Meteoroloji, Bursa’nın da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı vermişti.