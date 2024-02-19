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Bursa Tabip Odası ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri, Bursa Şehir Hastanesi’nde görev yapan doktora yapılan saldırıyı kınadı.BURSA (İGFA) - Bursa Şehir Hastanesi’nde görev yapan doktora yapılan saldırıya ilişkin açıklamayı Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, SES Bursa Şubesi, Hekimsen, Hekim Birliği Sendikası ve Genel Sağlık İş Bursa Şubesi'nin katılımıyla gerçekleştidi.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. L. Tufan Kumaş, sağlık çalışanları olarak artık usandıklarını belirterek, "Bu koşullarda işimizi yapmamız mümkün değil. Sağlıkta şiddet birinci sırada en öncelikli sorunumuz. Defalardır söylüyoruz buna çare bulun bu şekilde işimizi yapmamız mümkün değil” diye konuştu.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 8 Şubat 2024’te TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan iktidar partilerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan geçirildiğine dikkati çeken Kumaş, "Torba Kanun Teklifi’ne değinen BTO Başkanı Dr. Kumaş, “Buradan sağlık otoritesine sesleniyorum. Torbalara yasalar koyuyorsunuz, sağlıktaki sorunlara çözüm üretmeyen yasalar koyuyorsunuz, hekimlerin sorunlarına çözüm üretmeyen yasalar koyuyorsunuz. O torbanın içerisine neden sağlıkta şiddeti engelleyecek yasalar koymuyorsunuz” dedi.

Hekim Birliği Sendikası Bursa Şube Başkanı Dr. Sibel Arıkan Hacıhasanoğlu da çözüm önerilerinde bulundu.

SES Bursa Şubesi Eş Başkanı Huriye Melek Türk ise, “Alamadığınız muayene randevularının, kalitesiz hizmetin, ulaşamadığınız ilaçların sorumlusu bizler değiliz. Biz sağlık çalışanları halkımıza kaliteli hizmet sunmak için çalışıyoruz. Fazla mesailer, eksik personelle günü kurtarmaya çalışma yanlış uygulamalarınızla bozulan iş huzuru ve iş barışı, beş dakikada bir hasta muayene ettirmeye çalışmanız biz sağlık çalışanlarını fiziksel mental ve ruhsal olarak tüketmiştir. Bizleri bir torba yasaya sığdırmaya çalışmanızı kabul etmiyoruz. Şiddetin asıl kaynağı olan sağlık sistemini değiştireceğiz” diye konuştu