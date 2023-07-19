Bursa Tabip Odası öncülüğünde sağlık çalışanları dernek ve sendikaları, ekonomik krizin sorumlusunun kendilerinin olmadığını, hesabını da kendilerinin ödemeyeceklerini yüksek sesle dile getirdi.BURSA (İGFA) - Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına seyyanen zammın verilmesi ve gruplandırma personelinin bakanlık kadrosuna alınması için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamaya, Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa Tabip Odası, Bursa Aile Hekimliği Derneği, Bursa Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Hekim Birliği Sendikası, Ses Bursa Şubesi, Genel Sağlık İş Sendikası, HEKİMSEN, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ve temsilcileri katıldı.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş açıklama öncesi bir konuşma gerçekleştirdi. Sağlık meslek örgütleri adına Bursa Tabip Odası Saymanı Dr. Abdullah Karadağ basın açıklaması yaptı.

Açıklanan zammın geçinmeye yetmediğini vurgulayan sağlık emekçileri, özellikle Aile Sağlığı Merkezlerini (ASM) geçindirmenin artık mümkün olmadığını dile getirdi.

Ekonomik krizin sorumlusu biz değiliz, hesabını da biz ödemeyeceğiz’ vurgusunu yapan sağlık emekçileri, tüm memurlara verildiği söylenilen 8 bin TL seyyanen maaş artışı ve iyileştirmelerinin ebe, hemşire ve aile hekimlerine yapılmadığını belirtti.

Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala da, “Sağlık emekçilerinin sorun yaşadığını biliyoruz. Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışanların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Eşit nitelikli sağlık sistemi için mücadelemiz mecliste devam edecek” ifadesini kullandı.

Açıklamalarında, temel maaş, nüfus başı ödeme, teşvik, pozitif performans, negatif performans, ceza puanı sonucu yapılan kesintiler gibi birçok kalem neticesinde neredeyse hiçbirimiz, hak ediş tutarımızı net olarak bilemediklerini belirten sağlıkçılar, "Özellikle asgari ücrete yapılan zamların bu cari ödenekler ile karşılanması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle carideki yetersiz artış ivedilikle düzeltilmeli; giderlerimizi karşılayabileceğimiz makul seviyelere getirilmelidir. Bizler, tüm memurlara verdiğinizi söylediğiniz 8 bin TL. seyyanen maaş artış ve iyileştirmelerini vermediğiniz ebe, hemşire ve aile hekimleriyiz. Talebimiz, emekliliğe yansıyan, tek kalem, hesaplanabilir, keyfi şarta bağlanmamış maaş ödemesidir" diye konuştu.