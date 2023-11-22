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Bursa’da gençleri spora yönlendirmek amacıyla kente yeni yeni spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan özellikle amatör spor kulüpleri tarafından yoğun olarak kullanılan mevcut futbol sahalarını yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın spor kenti özelliğinin güçlenmesi ve her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğine de devam ediyor.

Bu sezon için Nisan ayında 520 spor kulübüne toplam 4,5 milyon TL’lik nakdi destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, amatör kulüpler tarafından yoğun olarak kullanılan futbol sahalarını yenileme çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor. Bir taraftan ihtiyaç duyulan bölgelere yeni futbol sahaları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, mevcut tesisleri yenileme çalışmalarına Şükraniye, Ataevler, Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerini de ekledi. Bu sahalarda yıpranan zemin tamamen sökülüyor ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için zemin yenileniyor.

Şükraniye Spor Tesisleri’ndeki çalışma tamamlanma aşamasına gelirken, Ataevler Spor Tesisleri’nde de zemin halı söküm işlemi tamamlandı ve zemin serme işlemlerine kısa süre içerisinde başlanacak. Bu sahaların tamamlanmasının ardından da etap etap Mesut Göçmen, Ayyıldız, Mimar Sinan ve Ertuğrulgazi spor tesislerinin zeminleri yenilenecek.

Bursa’da her çocuk ve gencin en az bir spor dalı ve sanat dalı ile uğraşmasını arzuladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu doğrultuda amatör spor kulüplerinin de önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti. Amatör spor kulüplerinin kısıtlı imkanlarla çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi adına önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Biz de imkanlarımız ölçüsünde onlara her alanda destek olmaya çalışıyoruz. Nakdi yardımların yanı sıra spor malzemesi desteğinde de bulunuyoruz. Bu çalışmalardan en önemlisi, müsabakaların yapıldığı sahaların yenilenmesi çalışması. Doğrudan sporcu sağlığını ilgilendirdiği için saha zeminlerinin kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Bu güne kadar pek çok sahada bu yenileme işlemini tamamladık. Etap etap çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, sporcularımız maçlarını daha sağlıklı ortamda yapma imkanı bulacak” diye konuştu.