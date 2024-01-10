Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Bursa Şehir Korosu, ‘Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılına Merhaba’ sloganıyla bir kez daha sahne alıyor.BURSA (İGFA) - Cumhuriyetin 100. Yılına ithaf edilen Bursa Şehir Korosu Konseri, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 20.00’de Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda düzenlenecek.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde, Bursa topraklarında yetişmiş ve Türk Sanat Müziğine emek veren 21 şef, 45 Türk Müziği Derneği, 200 korist ve 23 sazende Cumhuriyet döneminin en şanlı eserlerini seslendirecek.

Ayrıca ‘Bir Kitap Biletin Olsun’ kampanyası için müzikseverlerden konsere gelirken, yanlarında bir kitap getirmeleri istendi. Toplanan kitaplar Hatay'da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle UEDAŞ'ın kurmuş olduğu Gelişim Kampüsü Kütüphanesi'ne gönderilecek.