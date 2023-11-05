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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ebru Sanatçısı Yakup Cihan’ın 44 eserinden oluşan ‘Çeşm-i Cihan Ebru Sergisi’, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyarete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan spora, kültürden sanata kadar birçok alanda çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de anlamlı bir sanat çalışmasına destek verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Ebru Sanatçısı Yakup Cihan tarafından hazırlanan ‘Çeşm-i Cihan Ebru Sergisi’, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Aynı zamanda öğretmen olan Yakup Cihan tarafından ebru sanatının geleneksel battal, çiçekli, akkase ve kaplan gözü teknikleriyle hazırlanan toplam 46 eser, sanatçının kendi ortaya çıkardığı çeşmi cihan tekniğiyle ziyaretçilere sunuldu.

Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız ve çok sayıda sanatsever ile öğrencinin katıldığı serginin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, ebru sanatının Türk-İslam medeniyetinin en güzel süsleme sanatlarından biri olduğunu söyledi. Suyla sanatın birleştiği özel bir sanat olduğunu belirten Yıldız, “Ebru sanatı bakanlara bir ahengi göstermektedir. Bu ahengi kendi yaşamımıza da yansıtmamız gerekir. Yakup Cihan yaptığı çalışmalarla ve ortaya çıkardığı eserlerle gençlere rol model oluyor. Kendisini çalışmaların dolayı tebrik ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür güzel çalışmalara her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Sergimiz hayırlı olsun” dedi.

Ebru sanatçısı olmasının yanında bir eğitimci de olan Yakup Cihan, 17 senedir ebru sanatını ilk günkü heyecanla yaptığını ifade etti.

Bursa’nın en kıymetli mekanlarından birinde sergi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Cihan, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ebru sanatının kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu anlatan Cihan, “17 senedir fırçayı her elime alışımda aynı heyecanı hissediyorum. Bu sergide yer alan 46 eserde, ebru sanatının en temel tekniği olan battal ebru, çiçekli ebru, akkase ebru ve biraz daha moderne kaçan kaplan gözü ebru tekniğini uyguladım. Bursa tekstil şehri. Görev yaptığım yerde de çok sayıda tekstil fabrikası var. İplik bobinleri atılıyordu. Bende bu bobinleri talep ettim. Aldığım bobinleri yeniden kullanarak tarz-i kadim battal ebru tekniğini uyguladım. Tarih ve sosyal bilgiler öğretmeni olarak Fatih Sultan Mehmed’i çok seviyorum. Amasra için ‘Çeşmi Cihan’ yani dünyanın göz bebeği ifadesini kullanmış. Muradiye Müzesi’nin bulunduğu alanda da Fatih Sultan Mehmed’in babası 2. Murad’ın kabri bulunuyor. Sözle oğlu İkinci Mehmed’i, mekanla da baba 2. Murad’ı bir araya getirmek istedik. Tüm sanatseverleri sergimize bekliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sanatçı Yakup Cihan tarafından ebru sanatının örnekleri uygulamalı olarak gösterildi. Başkanvekili Fethi Yıldız tarafından Sanatçı Yakup Cihan’a günün anısına tablo hediye edildi. Sergi, 1 Ocak 2024 tarihine kadar Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.