62.nci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Bursa Merinos Park'ta usta müzisyen Bülent Ortaçgil’in ‘’Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’’ özel projesinde, kendisine sahnede eşlik eden güçlü kadın vokaller, Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem Bursalılara müzik dolu gece yaşattı.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 62.nci Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Bursa'da Merinos Park'ta sahne alan Bülent Ortaçgil, Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem, ‘Kadın Sesi Değmiş Şarkılar’ konseri ile binlerce hayranına tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Bu özel konserde büyük usta Bülent Ortaçgil, kalplerde yer edinen şarkılarını aynı sahnede buluşturduğu güçlü kadın vokaller Zuhal Olcay, Ceylan Ertem, Jehan Barbur, Dilek Türkan ile birlikte seslendirdi.

Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konser yaklaşık 3 saat sürdü.

Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını dostları ve hayranları ile birlikte seslendiren sanatçı kendisine bu özel konserde eşlik eden ve sahnesini paylaşan kadın vokaller Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem'e teşekkür etti.