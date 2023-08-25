Bursa'nın sevilen mekanlarından David People'da şarkılarıyla sevenlerine müthiş bir hafta sonu yaşatan Sefa Cheshmberah mest etti.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bursa sahnelerinin sevilen sanatçısı Sefa Cheshmberah, sahne aldığı Parkora’da bulunan Davit People’da de sevenlerine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

Bursa'nın gözde eğlence merkezlerinden Parkora’da bulunan Davit People’da Bursa'nın sevilen solistlerinden Sefa Cheshmberah sahne aldı.

Gecede birbirinden güzel şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren Sefa Cheshmberah, sevenlerine dolu dolu bir gece yaşattı.

Yaklaşık 3 saat süren programı boyunca Sefa Cheshmberah, sevenlerini mest etti.

Genç şarkıcının seslendiği şarkılara kıvrak danslarıyla gerek masa kenarlarında gerekse oturdukları yerlerden eşlik eden Bursalı eğlence müdavimleri gece boyunca renkli görüntüler oluşturdu.