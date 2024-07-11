Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz günlerde şehrin batı yakasında etkili olan sağanak yağış sonrası ulaşıma kapanan ve ekiplerin yoğun gayretleri sonucu kısa sürede hizmete açılan BursaRay Odunluk İstasyonu'nda incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’da geçtiğimiz günlerde etkili olan ve metrekareye 44 kilogram yağmurun düştüğü sağanak yağışın ardından BursaRay Odunluk İstasyonu, su birikmesi sonucu ulaşıma kapanmıştı.

Olayın ilk anlarından itibaren vatandaşların mağdur olmaması için ek otobüs seferlerini devreye alan Büyükşehir Belediyesi, istasyonda biriken suyun tahliye işlemlerine de vakit kaybetmeden başlamıştı. Ekiplerin yoğun gayretleri sonucu Odunluk İstasyonu kısa süre içerisinde tekrar hizmete açılmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de olumsuzlukların yaşandığı gün istasyona giderek çalışmalar hakkında bilgi almış, teknik incelemenin başlatılması için talimat vermişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seferlerin normale döndüğü ve sorunsuz ulaşımın sağlandığı Odunluk İstasyonu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Odunluk İstasyonu’ndan Merinos İstasyonu’na kadar BursaRay ile yolculuk yapan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek ulaşım konusundaki talep ve görüşlerini dinledi.