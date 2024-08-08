Bursa’nın Osmangazi ilçesinin Muradiye Külliyesi içinde bulunan Şehzade Mustafa Türbesi, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kanuni Sultan Süleyman ve Mahidevran Sultan’ın oğlu olan Şehzade Mustafa, tarih sahnesindeki hikayesi ile ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Muradiye Külliyesi yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

İçinde birçok türbenin bulunduğu külliyede en çok ilgi Şehzade Mustafa Türbesi’ne oluyor. Dizi ve filmlere konu olan hikayesi ile ziyaretçilerin ayrı bir ilgisini çekiyor.

Muradiye Külliyesi’ndeki türbelerin hepsini gezdiğini dile getiren vatandaşlardan Sena Yıldırım, “Ben yurt dışında yaşıyorum. Her yıl buraya düzenli geliyorum ama en çok Şehzade Mustafa için geliyorum Hürrem Sultan’ın ona yaptıklarını biliyorum hikayesi beni çok derinden etkiliyor.” diye ifade etti.

Ayrıca Sultan İkinci Murat tarafından yapılan içinde camii, medrese , şifahane , imarethane ve 12 türbe bulunan külliyede, Şehzade Mustafa’nın türbesinin yanı sıra İkinci Murat’ın, Cem Sultan’ın türbeleri de yer alıyor.