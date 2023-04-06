Bursa’da çekilen çoğu dizide büyük emeği olan Eo Ajans sahibi Erdal Olgun yepyeni bir projeye imza attı.BURSA (İGFA) - Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, uygulayıcı yapım sorumlularının Zeynep Bilgiç ile Fevzi Aysu ve yapım sorumlusunun Mert Pehlivan Kadir Uğureremir olduğu Gülcemal dizisinin çekimleri Bursa’da başladı. İlk Öpücük filminin çekilmesini sağlayan Fevzi Aysun bu projede de başarılı olmayı hedefliyor. Eo Ajans sahibi Erdal Olgun’un da büyük payınının olduğu projede tüm mekanları ayarlayarak 3 ay boyunca mesai harcadı. Olgun, MF Yapım başta olmak üzere Bursa Valiliği, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir, Nilüfer, Mudanya ve Orhaneli belediyeleri, Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Müftülüğü ve sivil havacılığa teşekkür etti.

Fox Tv’de yayınlanacak dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Melis Sezen yer alıyor. Tamamen Bursa hikayesi olan Gülcemal dizisinin çekimleri Ulucami'de start verilirken, Kapalı Çarşı, Kozahan, Misi Köy ve Mudanya’da devam ediyor. Dizini senaristi Eda Tezcan da Bursa'yı çok beğendiğini söyledi. Dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Dizinin İstanbul castını Mayadroom Ajans sahibi Mevlüt Dede yapıyor. Bursa castını ise Bursa’dan Eo Ajansın sahibi Erdal Olgun ve cast sorumlusu Hasan Hüseyin Güner yardımcısı Aleyna Yazıcı yapıyor.