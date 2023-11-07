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Bursa’da engelli vatandaşlara pozitif ayrımcılık politikası yürüten Büyükşehir Belediyesi, Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri (SEYYAH) projesiyle engelli vatandaşların ayağına kadar gidip, tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakımlarını yapıyor.BURSA (İGFA) - Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek şekilde alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç şarj noktalarının sayısını artırıp araç bakım ve tamir atölyesi ile akülü araç kullanan vatandaşların omuzlarındaki yükü kaldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl Sürekli Engelsiz Yol Yardım Hizmetleri (SEYYAH) projesini devreye almıştı.

Proje ile araçlarını tamir ve bakım atölyesine getiremeyecek durumdaki engelli vatandaşların adreslerine gidilip, tamir hemen orada yapılıyor ya da arıza büyükse tekerlekli sandalye ekipler tarafından bakım atölyesine getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yol yardım hizmetiyle engelli vatandaşlar önemli bir yükten kurtulurken, son 3 yılda toplam 3 bin 318 akülü ve normal tekerlekli sandalyenin bakım ve tamiri yapıldı. Seyyah projesiyle sağlanan destek de 2 bin aracı aştı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği de dernek bünyesinde kullanılan arızalı 2 akülü tekerlekli sandalyenin tamiri için Büyükşehir Belediyesi’nden destek istedi.

Dernek binasına gelip arızalı araçları kontrol eden SEYYAH ekipleri, iki aracı da getirdikleri Merinos’taki atölyede tamir etti. Tamir ve bakımı yapılan araçlar, yine ekipler tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği’ne götürülerek Dernek Başkanı Adem Erdem’e teslim edildi.

Derneği tüm ihtiyaçları ve talepleri noktasında Büyükşehir Belediyesi’nden sürekli destek aldıklarını belirten Dernek Başkanı Adem Erdem, “Arızalı akülü tekerlekli sandalyelerimiz de hemen tamir edilip, getirildi. Ben destekleri için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.