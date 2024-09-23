Bursa'nın tarih kokan sokaklarında, yüzyıllardır devam eden seyyar satıcılık kültürü, modernleşen şehir hayatına rağmen varlığını sürdürmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) -Bursa'nın sokaklarında seyyar satıcılık kültürü, teknoloji ve değişen tüketim alışkanlıklarına rağmen dirençle ayakta duruyor, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de kentin geleneklerini yaşatıyor.

Bursa, sadece tarihi ve kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda sokaklarında yaşatılan çeşitli kültürlerle de ön plana çıkıyor. Yüzyıllardır şehrin farklı köşelerinde, meydanlarda ve dar sokaklarında karşılaşılan seyyar satıcılar, hem ekonomik zorluklarla mücadele ediyor hem de şehrin kültürel dokusuna katkı sağlıyor.

Modern alışveriş merkezleri ve dijital pazarlama yöntemlerinin yükselişe geçtiği bir dönemde, Bursa’nın seyyar satıcıları bu değişime karşı direnerek, tezgâhlarını her sabah özenle kuruyor. Akşam aynı özenle geri topluyor. Seyyar tezgahlar adeta Bursa’nın tarihi dokusuna katkıda bulunuyor.