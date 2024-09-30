Bursa’da çok sayıda suçtan kaydı bulunan bir şahsın, silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda İ.O., gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü SÖS Büro Amirliği ekipleri, suçların önlenmesine yönelik yapılan istihbari ve saha çalışmaları sırasında İ.O. isimli şahsın silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çok sayıda suç kaydı bulunan İ.O.’nun Soğanlı Mahallesi’ndeki evine baskın düzenleyen ekipler, İ.O.’yu gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda ise 7adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler, 50 adet 9 mm çapında fişek ve 3 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.