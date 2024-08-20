Bursa’da simit fiyatlarına yapılan zam, hem vatandaşın hem de esnafın tepkisini çekti.BURSA (İGFA) - Bursa’da 100 gramlık simidin fiyatı, yüzde 25'lik bir artışla 12,5 TL'den 15 TL'ye yükseldi. Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Pınar hammadde, doğalgaz, elektrik, personel giderleri ve kiralardaki artış gibi gerekçelerden dolayı bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

“SİMİT ALMAK BİLE LÜKS OLDU”

Simitçiler, maliyet baskısı altında olduklarını dile getirirken, bu artışın kaçınılmaz olduğunu ve başka bir çıkış yolu olmadığını söylüyor. Simitçiler, artan fiyatların müşteri kaybına yol açabileceği endişesi taşıdıklarını da dile getiriyorlar.

Vatandaşlar ise sürekli artan gıda fiyatlarından şikayet ediyor ve temel ihtiyaçlar arasında yer alan bir simidin bile artık lüks bir ürün haline geldiğini vurguluyor.