Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY), kente katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları analiz ederek "SİVİLAY Kente Katkı Ödülleri"ni takdim ediyor.BURSA (İGFA) - SİVİLAY Başkanı Okan Aras tarafından yapılan açıklamada, SİVİLAY'ın Bursa'ya sosyal, kültürel ve ekonomik alanda hizmet veren, kentlilik bilincinin gelişmesinde emeği geçen kişilere ve kurumlara her yıl ödül verdiği belirtildi. Başkan Aras, Seçici Kurul'un değerlendirmeleri sonucunda Bursa'ya katkı sağlayan toplam 12 kişi ve kuruma ödül verilmesine karar verildiğini belirterek, ödüllerin ilerleyen tarihlerde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edileceğini söyledi.

İşte kente katkı sağlayan o ödüller ve sahipleri...

SANAT VE KÜLTÜR ALANINDA KATKI SUNANLAR

Sanlıkol Ailesi : Bursa’nın ilk kadın piyano öğretmeni Fethiye Sanlıkol ve oğlu Grammy adayı caz piyanisti, besteci ve icracı Mehmet Ali Sanlıkol, Bursa’nın ilk ve tek enstrüman müzesi olan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi kuruluşundaki katkıları ve de müziğin kültürler arası etkileşimini aktarmaya devam ettikleri gerekçesiyle.

İdil Naz Alıcı: Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı 9. sınıf öğrencisi olan İdil Naz Alıcı’nın, Classic Pure Vienna Uluslararası Bestecilik Yarışması’nda "Funfair & Dreams" adlı eseri ile büyük ödüle (Grand Prize) layık görülerek uluslararası bir başarı elde ettiği gerekçesiyle.

Bursalı Genç Yönetmenler: Ahmet Karanfil ve Yusuf Anavatan : "Dinamo Mesken" belgeseli ile 1971 yılında kurulan Ertuğrulgazi Mesken Spor Kulübü’nün hikayesini perdeye taşıyarak, belgesellerinin ulusal ve uluslararası festivallerde, dijital platformlarda gösterilmeye devam etmesiyle Bursa’nın spor tarihine katkıda bulundukları gerekçesiyle.

Ezgi Kitabevi - Edibe Usta: 40 yıldır Bursa'da kitap kültürünü yaşatan Ezgi Kitabevi’ni kurarak, kültür ve ifade özgürlüğüne katkı sağladığı gerekçesiyle.

SPOR ALANINDA KATKI SUNANLAR

Aysel Özgan: Milli sporcu olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atış dalında finalde ikinci olup Türkiye’nin atıcılıkta madalya kazanan tek sporcusu olduğu gerekçesiyle.

EDEBİYAT, MEDYA VE ARAŞTIRMA ALANINDA KATKI SUNANLAR

Prof. Dr. Necmi Gürsakal: Bursa’ya dair akademik ve entelektüel çalışmalar yaparak, Bursa’yı yazan ve yaşayan bir akademisyen olduğu gerekçesiyle.

İsmail Kemankaş : Bursa tarihine dair yazıları, belgeselleri ve kitapları ile Bursa’nın hafızasını oluşturup kentin belleğini yaşattığı için.

Sokaktaki Adam - Suat Şenocak: Bursa sokaklarında gerçekleştirdiği özgün sokak röportajları ve kendine özgü içerikleri ile toplumun nabzını tuttuğu gerekçesiyle.

TOPLUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA KATKI SUNANLAR

Lösev- Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü: Bursa'da lösemili çocuklara ve gençlere eğitim fırsatı sunan köy enstitüsünü hayata geçirdikleri için.

Güzin Abraş, Elif Abraş ve Nermin Abraş - "Ne Güzel Ev" Projesi: Aile mirası tarihi Bursa evini asıl dokusuna uygun şekilde restore ederek şehir kültürünü koruma adına örnek bir başarı sergiledikleri gerekçesiyle.

Nilüfer Belediyesi – Pancar Deposu: Uzun yıllar Pancar Kooperatifi’ne evsahipliği yapmış ve bu yönüyle kent belleğine yer etmiş Pancar Deposu’nu yeni bir işlev kazandırarak kent halkının kullanımına sunduğu gerekçesiyle.

Bursaspor Taraftarı: Kadın cinayetleri ve toplumsal hassasiyet gerektiren konulara duyarlılıklarıyla toplumsal farkındalık yarattıkları için.