Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Çelebi Mehmet Bulvarı esnafı, uzun süredir yaşadıkları park sorunu nedeniyle isyan ediyor.BURSA (İGFA) - Bostancıkent bölgesinde iş yapan esnaf, özellikle akşam saatlerinde park edip gece orada kalan araçlar nedeniyle iş yerlerinin önünün kapandığını, tabelalarının görünmediğini ve müşteri kaybettiklerini dile getiriyor.

GECE UYUMAK İSTEYEN ŞOFÖRLER BU ESNAFIN ÖNÜNÜ TERCİH EDİYOR

Bu araçların genellikle servis ve kamyon şoförlerine ait olduğunu ifade eden esnaf, araçların uzun saatler boyunca park ettiğini, şoförlerin gece uyumak için bu dükkanların önünü tercih ettiklerini ve bu durumun iş yerlerinin tabelalarının görünmesini engellediğini belirtiyor.

Sorunun sadece esnafın görünürlüğünün azalmasıyla sınırlı olmadığının altını çizen esnaf, gece saatlerinde park edilen araçların içerisindeki sürücülerin bazılarının alkol aldığını ve bu durumunda çevredeki güvenliği tehlikeye attığını vurguluyor.

ÇELEBİ MEHMET BULVARI ESNAFININ ŞİKAYETLERİ SONUÇSUZ KALDI

Çelebi Mehmet Bulvarında bulunan Bostancıkent’te kuaför dükkanı işleten Emirhan Atıl, esnaf olarak bu durumu defalarca yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Esnafın mağduriyetinin altını çizen kuaför Atıl şu ifadeleri kullandı:

“Trafik polislerinden, zabıtalara hatta CİMER'e kadar şikayetlerde bulunduk ama bu şikayetlerimiz sonuçsuz kaldı. Her bir merci birbirine yönlendiriyor, ama hiçbir sonuç alamıyoruz."