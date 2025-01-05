Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetleri ile Nisan 2024’ten bu yana ambulansla nakilden hemşirelik hizmetine, fizik tedaviden doktor muayenesi ve kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar hastalara yaklaşık 135 bin kez ücretsiz sağlık hizmeti verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Hasta Nakil Hizmetleri ile 2024 yılında da çalışmalarını özveriyle sürdürdü. 161 personel, 20 hasta nakil ambulansı ve 48 binek araçla Bursalıların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunuldu.

1 Nisan’dan bu yana toplam 46 bin 793 hemşirelik hizmeti verilerek hastaların tedavi süreçlerine katkı sunuldu. Ayrıca 33 bin 475 kez hastaların banyo ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı. 24 bin 655 kez ambulansla nakil hizmeti sağlanırken, 17 bin 716 kez de fizik tedavi desteği verildi. Fizyoterapistler tarafından gerçekleştirilen 1750 uzman ziyareti ile de hastaların tedavi süreçleri hızlandırıldı. 4 bin 839 kez doktor muayenesi hizmeti sunulurken, uzman ekipler tarafından 1993 kez de psikolojik danışmanlık desteği verildi.

Yatağa bağımlı hastalara ise 2 bin 181 kez ev temizliği hizmeti götürüldü. 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana destek sağlanan vatandaşların yüzde 83,3’ünü 65 yaş üstü, yüzde 16,66’sını ise 65 yaşın altındaki vatandaşlar oluşturdu.

Sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak Bursalıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Halkımızın zor zamanlarında yanında olmak, elimizden gelen tüm destekleri sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evde Hasta Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmetlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç duyan birçok hastaya destek sağladık. Tüm hastalarımıza şifa ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum” dedi.