Bu kış baraj havzalarında yeterli kar yağışının olmaması nedeniyle doluluk oranlarında geçmiş yıllarda görülmedik şekilde azalma kaydedilirken, son günlerdeki yağış geleceğe dönük umut verdi.BURSA (İGFA) - Hafta boyunca devam eden yağışlar, yaşanması arzu edilmeyen susuzluğa ilişkin endişe bulutlarını dağıtan bir sonucu da beraberinde getirdi.

Son yağışlarla birlikte Doğancı Barajındaki su seviyesi yüzde 51’e, Nilüfer Barajı’ndaki seviye ise yüzde 19'a yükselirken, Doğancı Barajı’nda 93 santim ve Nilüfer Barajı’nda ise 179 santim artış kaydedildi.

Eldeki verilere göre, barajlara hiç su girişi olmaması durumunda bile Bursa’nın 122 günlük su rezervinin bulunduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küresel iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcak hava değişimleri ve kuraklık tehlikesinin her an kapıda olduğuna işaret etti. Başkan Aktaş, vatandaşları içme suyunu tasarruflu kullanmaları ve içme suyu kaynaklarını başka amaçlar için kullanmamaları konusunda uyardı.