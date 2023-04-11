CHP Bursa Gençlik Kolları Üyesi Stajyer Avukat İdil Dengiz, marketlerde ürünlerin üzerine yapıştırdığı stickerlar dolayısıyla dün gece 22.30 sıralarında gözaltına alındı. Dengiz adliyedeki işlemlerinin ardından bugün saat 13.30'da serbest bırakıldı. CHP Bursa İl Başkanlığı, savcı hakkında suç duyurusunda bulundu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Gençlik Kolları Üyesi stajyer Avukat İdil Dengiz, adliye önünde basın mensuplarına “Hiç kimseye bir hakaret içermeyen ve kamuya zarar vermeden yaptım bunu. Biz hukuktan yanayız bunlar bizi korkutamaz” dedi.

Adliye önünde açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Av. Turgut Özkan ise görevini kötüye kullanan soruşturma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İl Başkanı Özkan'ın açıklamasında, gece saat 22.30’da polis marifetiyle gözaltına alınma aşamasıyla başlayan sürecin nihayet bugün itibariyle sonlandığını belirterek, "Maalesef bu yapılan işin zulüm olduğu kamuoyuna sizlerin aracılığıyla beyan etmiştim. Adli kontrol dahi verilmeden Gençlik Kolu üyemiz, İdil kardeşimiz serbest bırakıldı. Yapılan iş daha önce de söylemiştim. Tamamen adliyenin siyasallaşmasıdır. Maalesef demokratik hakkını kullanan itiraz hakkını kullanan kitleler sindirilmek istenmektedir. Saat 03.00’daki ev aramasından sonra da söylediğim gibi, biz dimdik ayaktayız, asla korkmuyoruz, asla yılmıyoruz. Biraz önce soruşturma savcısı hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurusunun da takipçisi olacağım. Ayrıca Emniyet kuvvetleri son derece saygılı davrandı, mevzuatı hakkıyla uyguladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizim şikâyetimiz adliyeyi siyasallaştıran soruşturma savcısı içindir" diye konuştu.

“ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM”

CHP Gençlik Kolları Üyesi İdil Dengiz de açıklamasında Anayasa’dan kaynağını alan protesto hakkımı kullandığını belirterek, “Biz her zaman hukuktan yanayız. Bunlar bizi korkutamaz” dedi.

“CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Elif Nur Yamak ise gençler olarak bu ülkedeki bozuk adalet sistemine, kötü giden ekonomiye ve hayat pahalılığına itiraz ettiklerinin altını çizdi.

Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Ata Erk Şanlı da gençlik kollarındaki görev süresi içinde hem en zor hem de en gururlu geceyi yaşadığını vurguladı.