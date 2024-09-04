Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte denetimlerini sıklaştırdı.BURSA (İGFA) - 1 Eylül tarihinde Su Ürünleri Av Sezonunun açılması dolayısıyla aynı gün 01.00 ile 08.00 saatleri arasında, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ. İle birlikte denetimler gerçekleştirildi.

Yasağın kalkmasıyla birlikte denetimlerini daha da sıklaştıran müdürlük yetkilileri, yapılan denetimde avlanması yasak olan, boy yasağına uymayan ve nakil belgesi olmayan herhangi bir su ürünü kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerdde herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı belirtilirken, denetimlerin devam edeceği duyuruldu.