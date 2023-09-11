Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Osmangazi Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile suça sürüklenen çocukların eserlerinin yer aldığı "Filografi-Ebru-Rölyef El Sanatları Sergisi" açıldı.BURSA (İGFA) - Ördekli Kültür Merkezinde açılan sergiye Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak. Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkan Vekili Bahattin Korkmaz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Suça sürüklenen çocukların ve kurum personelinin yaptığı 46 eser sergide yer aldı.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezinin eğitici desteği, Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği'nin temrinlik malzeme katkısı ile 2022 Eylül ayından başlayan Ebru-Filografi-Rölyef kursu 2023 Eylül ayında tamamlanırken, kurslardan 25 suça sürüklenen çocuk ve 12 kurum personeli yararlandı.

BOŞ ZAMANLARINI EL SANATLARIYLA DEĞERLENDİRDİLER

Denetimli Serbestlik yetkilileri, "Suça sürüklenen çocuklar başta olmak üzere tüm yükümlülerimize yönelik boş zamanların yapılandırılması ve meslek edindirmeye yönelik birçok eğitim faaliyeti kurumumuz tarafindan paydaş kurumların katkı ve desteğiyle yerine getirilmektedir. Bu faaliyetlerde temel amacımız yükümlülere yeni tutum ve beceriler kazandırılarak, kişilerin suçtan uzak bir yaşam sürmelerine yardımcı olmaktır Suça sürüklenen çocukların el sanatları hususunda kendilerini geliştirmek, özgüvenlerini pekiştirmek, sosyal yaşamda destek olmak için düzenlediğimiz sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin amacına ulaştığını ve çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını görüyoruz" diye konuştu.

Sergi, 15 Eylül Cuma gününe kadar Ördekli Kültür Merkezi'nde tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak.