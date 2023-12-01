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Yoğun olarak buğday, fasulye, domates üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, Gedikler Göleti ve Sulaması'nın tamamlanmasıyla, Bursalı çiftçilern arazilerini modern sulama sistemleri ile sulamaya başlayacak.BURSA (İGFA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Büyükorhan’ın bereketli topraklarında çiftçilerin emeği ve Gedikler Göleti'nden temin edilen "su"yun buluşturulduğunu söyledi.

Gedikler Göleti’nin tamamlanmasıyla sulama kısmının da tamamlanarak faydaya dönüşeceğini ifade eden Balta, kurulan modern basınçlı sulama sistemiyle çiftçilerin toprağının kıymetleneceğini söyledi.

5 KÖYDE 9 BİN 236 DEKAR ARAZİ MODERN SULAMAYA KAVUŞACAK

Projede yapılan çalışmaların ayrıntılarına da değinen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Çalışmaların tamamlanmasıyla 5 köyde, 9 Bin 236 Dekar tarımsal arazinin sulama suyu ihtiyacını karşılamaya başlayacakGediklerGöleti’ndeki çalışmalar kapsamında, sulama sezonu öncesi şebekedeki test ve kontroller tamamlanarak tarımsal araziler sulamaya açılacak.” ifadelerini kullandı.

Projenin ana su kaynağı olan Yoğunağaç deresi üzerindeki “Gedikler Göleti” temelden 31 metre yüksekliğinde olup, yaklaşık 400.364,14 metreküp su biriktirme hacmine sahiop olduğuna dikkati çeken Balta, "Göletimizde, çağımızın en kıymetlisi olan suyu depoluyor ve tek bir damlasını dahi israf etmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunabiliyoruz. Bursa’ya kazandıracağımız bu kıymetli eser sayesinde sosyal faydalarla birlikte 2023 rakamları ile milli ekonomimize yıllık yaklaşık 1 Milyon TL ek fayda sağlanacaktır. Bursalıhemşerilerimiz başta olmak üzere, Ülkemize ve Aziz Milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.