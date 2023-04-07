Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın Fethinin 697’nci Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ‘Sultan I. Ahmed Dönemi ve Bursa’ konulu sempozyum, 25 akademisyenin katılımıyla başladı.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ‘Sultan I. Ahmed Dönemi ve Bursa’ konulu sempozyumun açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Zakir Öztaş, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, fetih etkinlikleri kapsamında tüm Bursalıları tarihi bir yolculuğa çıkartacaklarını vurguladı.

Tüm Türkiye’yi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla etkinlikleri kısıtladıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Bizler, bir yandan deprem bölgesindeki yaraları sararken diğer yandan da kültürel ve sosyal çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep İslahiye’de 100 hanelik bir Osmangazi Mahallesi kuruyoruz. Deprem bölgesine her gittiğimizde farklı yaşamlar ve ibretlik olaylara şahit oluyoruz. Ramazan süresince İslahiye ile Antakya’da her gün 4 bin kişilik iftar ve sahur yemeği ikram ediyoruz. Bu mübarek ayda deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah, bu zorlukları hep birlikte atlatacağız” dedi.

OSMANLI PADİŞAHLARI DÖNEMİNDE BURSA İNCELENİYOR

Geleneksel olarak yaptıkları sempozyumların etkinlikler içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dündar, “Osman Gazi’den başlayarak Payitaht Bursa’yı bir dünya merkezi yapan, külliyelerle donatan padişahlarımız ile dönemlerini kıymetli hocalarımız ve tarihçilerimizin sunumlarıyla inceledik. Öyle ki, bugüne kadar düzenlediğimiz sempozyumlarımız ile 18 kitaptan oluşan bir külliyat meydana geldi. Bugün de ‘Sultan I. Ahmed Dönemi ve Bursa’ Sempozyumu ile hocalarımızın kıymetli sunumlarını dinleyeceğiz. Sempozyum öncesi basımını gerçekleştirdiğimiz kitabımız ile hem öğrencilerimiz hem de ilgi duyan herkese tarihi bir kaynak sağlayacağız. 18 yıldır etkinliğimizin ortaya çıkmasında emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise Başkan Mustafa Dündar’ın göreve geldiği günden bu yana etkinlikleri büyük bir titizlikle yürüttüğünü vurguladı.

“Bugün, burada 1603 ve 1617 yılları arasındaki Osmanlı devletinin durumunu işliyoruz" diyen Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, "Osmanlı Devleti’nin 14. Padişahı olan Sultan I. Ahmed döneminin tüm detaylarını ele alıyoruz. Sultan I. Ahmed, Osmanlı tarihini de etkileyen Avusturya - İran savaşları ve Celali olayları ile kritik bir süreçte Cihan Devleti’ni idare etmiştir. Kişiliği, kararları ve yaşadığı dönem ile önemli bir yere sahip olmuştur. Şahsım adına, böylesine önemli bir organizasyonda bizleri bir araya getiren başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sempozyumlarımızda çıkan kitaplara ulaşmak isteyenler, Fetih Müzesi’nin kütüphanesinden faydalanabilirler” dedi.

AKADEMİSYENLER BİLDİRİ SUNDU

Prof. Dr. Günay Kut başkanlığında başlayan sempozyumun açılış oturumunda Prof. Dr. Mustafa Kara ‘Sultan I. Ahmed Han’, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ‘Sultan Ahmed’in Adaletnamesi’, Prof. Dr. Gönül Tekin ‘Atayî’nin Eserlerinde Sosyal Hayat’, Prof. Dr. Özer Ergenç ‘Tüccar Kavramı-Ticaret Hayatı ve İpek Ticareti’ konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Açılış oturumunun ardından Prof. Dr. Hatice Şahin başkanlığında gerçekleşen birinci oturumda Prof. Dr. Günay Kut ‘I. Ahmed ve Divanı’, Prof. Dr. Osman Çetin ‘I. Ahmed Devri Şer’iyye Sicili’, Prof. Dr. Mefail Hızlı ‘Karaçelebizade Abdulaziz Efendi’, Doç. Dr. Sadettin Eğri ‘Aziz Mahmud Hüdayi Efendi ve Abdülmecid Sivasî Efendi’ konularından bahsetti.

Prof. Dr. Kenan Ziya Taş başkanlığında devam eden ikinci oturumda Prof. Dr. Mehmet İpşirli ‘Ulema ve Vizera’, Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı ‘I. Ahmed Dönemi Şiirleri: Övgüler Yergiler’, Prof. Dr. Özlem Ercan ‘Estergon Methiyesi’, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar da ‘Bursa Kazası Avarız Defteri’ konularına, günün son oturumunda ise Prof. Dr. Gülay Durmaz başkanlığında Prof. Dr. Mustafa Öztürk ‘I. Ahmed Döneminde Kıbrıs’, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ‘İç Düzendeki Dalgalanmalar’, Prof. Dr. Kenan Ziya Taş ‘Osmanlı Habsburg Münasebetleri’ konularına değindi.