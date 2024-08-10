Bursa’da 11 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taksi ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zamlara göre indi-bindi fiyatı 70 liradan90 liraya, kilometre fiyatı ise 23 liradan 30 liraya yükseldi.BURSA (İGFA) - Bursa’da 11 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taksi ücretlerine zam yapıldı. Artan maliyetler ve ekonomik koşulların da etkisiyle açıklanan yeni taksi ücret tarifesine göre, indi-bindi ücreti 70 liradan, 90 liraya yükseltildi.

KİLOMETRE BAŞINA 30 LİRA

Yeni tarife kapsamında, indi-bindi ücreti 90 TL olarak belirlenirken, kilometre başı taksimetre fiyatı ise yüzde 30 zamlanarak 23 liradan, 30 liraya yükseldi.

BU ZAM, SABİT TAKSİ MÜŞTERİSİNİ KAÇIRIR MI?

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, yeni tarife ile ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu. Başkan Çakır, “Bu zam zorunluydu, sabit olan müşteri bu zamla birlikte kaçar mı diye korkuyoruz.” dedi.

“MÜŞTERİ POTANSİYELİ DÜŞMEZSE TAKSİCİ MEMNUN OLUR”

Bu zammın zorunlu olduğunu belirten Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, “Mazota zam geldi, parça fiyatlarına zam geldi, bizimde bu zama ihtiyacımız vardı. Zamdan şu şekilde korkuyoruz. Acaba sabit olan müşteri kaçar mı? Dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Otobüslere ve bütün ulaşıma zam geldi. Zam bir ihtiyaç. Tarifeler uygulandıktan sonra müşteri potansiyelinde düşüş olmazsa taksiciler memnun olur. Bizde zam istemiyoruz ama hayatta kalmak için zam yapılmasına ihtiyaç var.” şeklinde konuştu.

BURSA’DA TAKSİLERE KAMERA GELİYOR

Başkan Çakır, yeni taksimetre tarifesiyle ilgili açıklamalarda bulunmasının ardından yakın zamanda taksilere kamera geleceğinin de müjdesini verdi.