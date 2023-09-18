Bursa’nın kalbi olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde 38 binayı yıkıp yılların hayalini gerçekleştiren, restorasyonla Sağrıcı Sungur Mescidini gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, artık daha görünür hale gelen tarihi hanlarda da restorasyon çalışmalarını hızla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ihtişamına kavuşturacak proje, etap etap ilerliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destekleriyle hayata geçirdiği Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, tarihi bölgeyi kuşatan 38 bina yıkılmış, etrafı dükkanlarla sarılı 342 yıllık Esiri Mehmet Dede Türbesi ile geçmişi 1549’a kadar uzanan Sağrıcı Sungur Mescidi gün yüzüne çıkarılmıştı. Tamamlanan Bakırcılar Meydanı, İpekhan Meydanı, Sağrıcı Sungur Mescidi ve peyzaj düzenlemeleri halkın hizmetine açılıp, otoparkla ilgili imalatlar devam ederken, Büyükşehir Belediyesi daha görünür hale gelen tarihi hanlarda başlattığı restorasyon çalışmalarına hız verdi.

BAKIRCILAR’IN ÇATISI DA YENİLENİYOR

Toplam 14 tane han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 camii, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe ile tam bir açık hava müzesi olan tarihi bölgedeki Bakırcılar Çarşısı’nda başlatılan restorasyon hızla devam ediyor. Bakırcılar Çarşısı için hazırlanan ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında tarihi dokuya uymayan beton ilaveler, saçaklar, üst örtüler, klima, tente ve tabelalar kaldırılıp, onaylı projeye göre yeniden düzenleniyor. Tarihi yapının taş duvarında kumlama yöntemiyle cephe temizliği büyük ölçüde tamamlanırken, dükkan cepheleri de projeye göre yeniden düzenleniyor. Tarihi yapının çatısına kurşun kaplama yapılırken, restorasyonla Bakırcılar Çarşısı Bursa turizmine katkı sağlayacak ve bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olarak ön plana çıkacak.

EVRENSEL MİRAS

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alması nedeniyle artık evrensel bir miras olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verdiği desteklerle de proje hızla ilerliyor. Bir taraftan otoparkla ilgili çalışma devam ederken, diğer taraftan hanları da tarihi dokuya uygun hale getiriyoruz. Tarihi hanların üzerine sonradan derme çatma ilaveler yapılmış, farklı farklı tente ve tabelalar görüntü kirliğine yol açıyor. Bakırcılar Çarşısı’nda başlattığımız çalışma hızla ilerliyor. İnşallah yakın zamanda bölgenin siluetinin tamamen değiştiğini hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.