Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, MUŞ İLDER’i ziyaret ederek, Bursa ile Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı illeri arasında tarım ve hayvancılıkla ilgili ticaret köprüleri kurarak, birlikte yönetme sözü verdi.BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Muş İli Kültür Eğitim Kalkındırma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni (MUŞ İLDER) ziyaret etti.

Ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Adayımız Zeynep Candan Albayrak, Osmangazi Belediye Başkan Adayı Yunus Koçak ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Nimetullah Narman da hazır bulundu.

Dernek Başkanı Mehmet Akif Bingöl, yönetim kurulu ve üyelerle Bursa üzerine sohbette bulunan Yalçın’ın projeleri büyük ilgi gördü.

Bursa ile Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı illeri arasında tarım ve hayvancılıkla ilgili ticaret köprüleri kuracaklarını açıklayan Sedat Yalçın; “Bu illerimiz ile Bursa’nın kaliteli ve uygun fiyatlardan et ihtiyacını karşılayacak etkili bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Yöre derneklerimiz ile bu süreçleri birlikte yöneteceğiz” ifadesini kullandı.

“Güzel Bursa’mızda hemşehri olduğumuz herkesin düşüncesi bizim için önemli” diyen Yalçın; “Otizm köyü, kentsel dönüşümde hızlı modüler sistem önerimiz ve engelsiz şehir ofisi projemizin dernek üyeleri tarafından özel ilgi görmesi bizi ayrıca mutlu etti. Misafirperverlikleri için Başkan Mehmet Akif Bingöl ve üyelere teşekkür ederim” dedi.