Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) destekleriyle temin edilen tarım makineleri törenle çiftçilere dağıtıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik makine ve ekipman desteğini hız kesmeden sürdürüyor.

Son alarak Mustafakemalpaşa, İznik, Keles, Kestel, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Orhangazi, Orhaneli, Mudanya, İnegöl, Harmancık, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki 41 mahalleye, ceviz soyma ve ceviz silkeleme makinesi, salça makinesi, hamur yoğurma makinesi, erişte makinesi, 17 tepsili fırın, gübre serpme makinesi, badem soyma makinesi ve üzüm sıkma makinesi dağıtıldı. BUSKİ bahçesinde düzenlenen törenle, tarım makineleri Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Alpkılıç tarafından üreticilere teslim edildi.

Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ferhan Yoldaş, 15 kişilik bir ekiple güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirterek desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Sadağı Mahallesi Muhtarı Kamil Çakır, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek yapılan yardımların kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Nilüfer Üçpınar Mahalle Muhtarı Adnan Uçar, yıllardır ihtiyaç duydukları salça makinesine Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kavuştuklarını dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.