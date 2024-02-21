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Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Yapıldı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik başkanlığında yapılan toplantıda Bursa'daki stratejik, ekonomik ve ihracat değeri yüksek tarımsal ürünlerin plan dahilinde ekonomiye kazandırılması için yapılması gerekenler istişare edildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ın da katıldığı toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık Düzenlemeleri Grup Sorumlusu İlhan Üze, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Havza-Çevre İlişkileri ve Desteklemeler Birim Koordinatörü Nejdet Çaylan ile Bursa İl Tarım Orman Müdürlüğünden Tarımsal Üretim Planlaması Birim Sorumlusu Vedat Sağlam sunum yaptı.

Sunumlar sonrasında yapılan soru cevap ile toplantı sona erdi. ​