Bursa'da il ve ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli teknik personellere, zirai mücadele aletlerinin doğru kullanımı ve kalibrasyonu eğitimi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Tarladan Sofraya Güvenli Gıda ilkesi dâhilinde Hasat Öncesi Pestisit Kontrolleri ve Kalıntı ile Mücadele Eylem Planı faaliyetleri ile sağlıklı ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de görevli teknik personellere yönelik hasat öncesi tarımsal ürünler zirai mücadele aletlerinin doğru kullanımı ve kalibrasyonu eğitimi verildi. Teorik eğitimin ardından teknik persenoller bilgilerini uygulamalı olarak bahçede denedi ve ilaçlama yaptı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen eğitime İl Müdürü Hamit Aygül de katıldı.

Müdür Aygül, Bursa'nın iklim, toprak koşulları ve tarımsal üretim potansiyeli ile ülkemizin tarımsal üretimde ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Bursa'nın meyve ve sebze üretim çeşidi ile de önemli tarımsal üretici ve ihracatçı konumunda olduğunu vurgulayan Aygül, ''Hem iç pazara hem de dış pazara sunulan ürünlerin pestisit kalıntısı yönünden mevzuatın gerektirdiği asgari şartları taşıması gerekmektedir. Bu üretici, üretim aşamaları, nihai tüketiciye sunum ve kontrol süreçlerinin zamanında ve doğru olarak yönetilmesi ile mümkündür. Bunun için pestisit kalıntı denetimi ve üretici bilgilendirilmesi birlikte uygulanmalıdır.'' dedi.

Eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından Harun Reşit Beşer ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Konu Uzmanı ve Müdür Yardımcısı Dr. Öncül Caner ilgili konular hakkında sunum yaptı. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan ve Hasat öncesi Konu sorumlusu Uğur Ekmekçi de katılımcılara bilgi verdi.