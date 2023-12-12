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BUTEXCOMP Tedarik Zinciri Eşleştirme projesi kapsamında “Tedarik Zinciri Eşleştirme Çalıştayı” yapıldı.BURSA (İGFA) - BUTEXCOMP Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı kapsamında Bursa’da teknik tekstil sektörüne vizyon kazandıracak bir çalıştay gerçekleştirildi.

Etkinlikle BUTEXCOMP projesi kapsamında kurulacak Teknik Tekstil ve Malzemeler Prototipleme ve Uygulama Merkezi’nin kullanımının yaygınlaştırılması ve firmalar arası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi (BUTEXCOMP) faaliyetleri kapsamında, teknik tekstil sektöründe faaliyet gösteren 19 firma temsilcisinin katılımıyla Tedarik Zinciri Eşleştirme Çalıştayı gerçekleştirildi.

Teknik tekstil alanında faaliyet gösteren firmalar ve çözüm sağlayıcı kurum temsilcisinin katıldığı BUTEXCOMP Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı kapsamındaki çalıştayda 57 görüşme gerçekleştirildi. Çalıştayın sektörün geleceği adına çok önemli olduğunu kaydeden BUTEXCOMP 2. Kilit-İnovasyon Uzmanı Mutlu Sezen, “Çalıştayımızın amacı, BUTEXCOMP projesi kapsamında kurulacak olan Teknik Tekstil ve Malzemeler Prototipleme ve Uygulama Merkezinin kullanımının yaygınlaştırılması için tedarikçi firmalar ile müşteri konumundaki firmalarımızın, Bursa’da bulunan KOBİ’lerimizin diğer ürün ve hammadde tedarikçileri ile birlikte eşleşmelerini yapmak. Nihai hedefimiz, firmalarımız arasında işbirliği sürecini artırmak ve merkezimizde ortak çalışmaları yürütmek.” dedi.

‘SEKTÖRÜN GELECEĞİ ADINA ÇOK FAYDALI OLDU”

Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilek Kut ise çalıştaya ilişkin değerlendirmesinde, “Sektör paydaşlarını buluşturmayı, birlikte çalışmayı hedefleyen bir etkinlik düzenledik. Pek çok firma uzmanlık alanlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü olarak bizler de BUTEXCOMP projesi kapsamında hem işin eğitim ayağında, hem de üniversitenin yetkinlikleri ayağında sanayicilerimiz ile bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla katıldık. Çalıştayın sektörün geleceği açısından çok verimli olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Çalıştayda firmaların iş yapma kapasitesini destekleme amacıyla eşleştirme görüşmeleri yapıldı. Etkinlik sonunda BUTEXCOMP Teknik Destek Uzmanı Serap Gültekin, Tedarik Zinciri Eşleştirme Çalıştayı sonuçları doğrultusunda programda yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Teknik tekstil ve kompozit sektörlerine yönelik çalıştaylar ile firmaları kapsayan bir tedarik zinciri oluşturulacak. Firmalar arasındaki sinerjinin artırılmasının hedeflendiği çalıştaylar ile network oluşumunun sağlanması ve nihai aşamada kümelenmenin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

BTSO tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP) Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştiriliyor.